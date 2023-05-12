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Коттеджи с бассейном в Мядельский район, Беларусь

Нарочский сельский Совет
9
Мядель
3
Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 218 м²
Цена по запросу
Продаётся Авторский уникальный Загородный Дом премиум-класса 100% готовности с мебелью в пер…
Коттедж в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 218 м²
Цена по запросу
Продаётся Авторский уникальный Загородный Дом премиум-класса 100% готовности с мебелью в пер…

Параметры недвижимости в Мядельский район, Беларусь

недорогая
элитная
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