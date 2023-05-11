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Квартиры в Мядельский район, Беларусь

Нарочский сельский Совет
3
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8 объектов найдено
Квартира в Свирь, Беларусь
Квартира
Свирь, Беларусь
Площадь 39 м²
€ 13,658
Квартира в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 74 м²
€ 122,922
Квартира 2 комнаты в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 74 м²
Этаж 1/2
€ 227,633
Квартира 4 комнаты в Свирь, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Свирь, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 335 м²
Этаж 1/3
€ 382,423
Квартира 3 комнаты в Мядель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мядель, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Этаж 2/3
€ 29,137
Квартира 3 комнаты в Мядель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мядель, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Этаж 2/5
€ 27,316
Квартира 2 комнаты в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Этаж 5/5
€ 54,632
Квартира 2 комнаты в Нарочь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Нарочь, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 69 м²
Этаж 2/4
€ 68,290

Параметры недвижимости в Мядельский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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