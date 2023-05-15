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Жильё с бассейном в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 150 м²
€ 64,498
Покупая этот объект Вы не платите агентству комиссию! Продаётся 5-ти комнатный дом мансардно…

Параметры недвижимости в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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