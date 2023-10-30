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Коттеджи в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь

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3 объекта найдено
Коттедж в Каменица Жировецкая, Беларусь
Коттедж
Каменица Жировецкая, Беларусь
Площадь 248 м²
Продается дом под чистовую отделку 2016 г.п. в ближайшем пригороде города Бреста (д. Камениц…
€80,379
Коттедж с мебелью в Каменица Жировецкая, Беларусь
Коттедж с мебелью
Каменица Жировецкая, Беларусь
Площадь 165 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
€151,480
Коттедж с гаражом, с баней, с теплицей в Каменица Жировецкая, Беларусь
Коттедж с гаражом, с баней, с теплицей
Каменица Жировецкая, Беларусь
Площадь 160 м²
Покупая этот объект - Вы не платите агентству комиссию! Продаём комфортабельный жилой дом в …
€91,835

Параметры недвижимости в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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