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Жильё в Мстижский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом с баней в Мстижский сельский Совет, Беларусь
Дом с баней
Мстижский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
❤️ Комфортный, тёплый и добротный дом в тихом месте, Борисовского района, деревни Загорье - …
€11,381
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Дом с баней в Мстижский сельский Совет, Беларусь
Дом с баней
Мстижский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
❤️ Комфортный, тёплый и добротный дом в тихом месте, Борисовского района, деревни Загорье - …
€11,381
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Мстижский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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