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Дома в Мошканский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Мошканы, Беларусь
Дом
Мошканы, Беларусь
Площадь 134 м²
Продаётся жилой дом со всеми удобствами в аг. Мошканы. Требует капитального ремонта. 2 уровн…
€14,269

Параметры недвижимости в Мошканский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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