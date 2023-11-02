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Жильё в Мощаницкий сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом новое здание в Мощаницкий сельский Совет, Беларусь
Дом новое здание
Мощаницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
         Ровный, правильной формы участок  (15 соток) в частной собственнсти с расположенным…
€23,581

Параметры недвижимости в Мощаницкий сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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