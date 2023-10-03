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Дома в Мокровский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Мокрое, Беларусь
Дом
Мокрое, Беларусь
Площадь 38 м²
Жилой дом в Пружанском р-не. 1963 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 55,6 кв.м, общ.- 37,6 кв.м, жил.- 2…
€4,676

Параметры недвижимости в Мокровский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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