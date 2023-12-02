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Особняки в Могилёвский район, Беларусь

Особняк В архив
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1 объект найдено
Особняк 5 комнат в Салтановка, Беларусь
Особняк 5 комнат
Салтановка, Беларусь
Комнаты 5
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Продаётся уникальный загородный дом- усадьба Идеальное сочетание цены и качества. О Вашей бу…
€91,806
в месяц
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Альфа-Хоум
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Параметры недвижимости в Могилёвский район, Беларусь

недорогая
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