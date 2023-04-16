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Купить дом с бассейном в Могилёвский район, Беларусь

Кадинский сельский Совет
4
Полыковичский сельский Совет
4
Дашковский сельский Совет
3
Мостокский сельский Совет
2
Подгорьевский сельский Совет
2
Семукачский сельский Совет
2
Буйничский сельский Совет
1
Вейнянский сельский Совет
1
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2 объекта найдено
Домв Подгорьевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подгорьевский сельский Совет, Беларусь
108 м²
€ 14,411
Коттеджв Кадинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Кадинский сельский Совет, Беларусь
352 м²
€ 351,272
Шикарная усадьба «Сосновый бор» в 3 км от г. Могилева. Усадьба  для тех, кт…

Параметры недвижимости в Могилёвский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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