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Жильё в Мижевичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Мижевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
€ 13,658

Параметры недвижимости в Мижевичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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