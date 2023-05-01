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Жильё с бассейном в Мирский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коттедж в Мирский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Мирский сельский Совет, Беларусь
€ 199,801
Продажа агроэкоусадьбы  «Мiрскiя крынiцы». Благоустроенная база отдыха &nbs…

Параметры недвижимости в Мирский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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