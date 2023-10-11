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Дома с бассейном в Мирский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом с мебелью, с бассейном, с садом в Мирский сельский Совет, Беларусь
Дом с мебелью, с бассейном, с садом
Мирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 400 м²
Благоустроенная база отдыха находится в 2 км от г.п. Мир и «Мирского замка». Расположена в ж…
€188,601

Параметры недвижимости в Мирский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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