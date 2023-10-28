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Квартиры в Мирский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь, в центре города в Мир, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь, в центре города
Мир, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 1/2
Хотите уютную квартиру для Вашей семьи - это то, что Вам нужно! Квартира расположена в центр…
€10,407

Параметры недвижимости в Мирский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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