Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Борисовский район
  5. Мётченский сельский Совет
  6. Квартиры

Квартиры в Мётченский сельский Совет, Беларусь

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Большая Ухолода, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Большая Ухолода, Беларусь
4 Количество комнат 75 м² 3/3 Этаж
€ 22,079
Продается просторная 4-х комнатная квартира в теплом кирпичном доме. По ремонту в квартире: …
Квартира 2 комнаты в Большая Ухолода, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Большая Ухолода, Беларусь
2 Количество комнат 39 м² 1/2 Этаж
€ 15,320
Продается 2х комнатная квартира в деревне Большая Ухолода. В квартире установлены стеклопаке…

Параметры недвижимости в Мётченский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти