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Продажа вилл в Минске

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3 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Минск, Беларусь
Вилла 4 спальни
Минск, Беларусь
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
We mediate in sales of this amazing new built villa, situated on quiet location near &Scaron…
€ 1,400,000
Вилла 4 спальни в Минск, Беларусь
Вилла 4 спальни
Минск, Беларусь
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
We sell an unique newly built villa sourounded by the smell of pine trees, situated near &Sc…
€ 1,400,000
Вилла 2 спальни роскошные апартаменты в Минск, Беларусь
Вилла 2 спальни роскошные апартаменты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Благодаря инфраструктуре и зданию Bodrum, расположенному в Коначике, новейшей зоне размещени…
€ 227,000

Параметры недвижимости в Минске, Беларусь

с видом на море
недорогая
элитная
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