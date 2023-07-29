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Продажа таунхаусов в Минске

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8 объектов найдено
Таунхаус 5 спален в Минск, Беларусь
Таунхаус 5 спален
Минск, Беларусь
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 346 м²
Количество этажей 4
Прекрасный вариант для большой дружной семьи – квартира в таунхаусе 2000 г.п. с с…
€ 361,694
Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 70 м²
Продается квартира по ул. Шемеша, 21. Общая площадь 70 кв.м, плюс терраса, огороженная придо…
€ 90,197
Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 110 м²
Таунхаус в черте Минска в 10 минутах ходьбы от станции метро Малиновка (по документам кварти…
€ 54,390
Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 162 м²
Продается просторный 2-уровневый таунхаус 2021 г.п.  в одном из  самых востребован…
€ 106,967
Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 271 м²
Продажа таун-хауса Кольцова пер.4. Продажа 4-комнатной квартиры в сблокированном коттедже. П…
€ 199,430
Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 131 м²
Продается стильная квартира с качественным дизайнерским ремонтом в малоэтажном  доме &n…
€ 369,852
Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 312 м²
Тихий центр рядом с Севастопольским парком. На цокольном этаже есть возможность сделать сау…
€ 141,414
Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 239 м²
ПРОДАЕТСЯ 3-КОМНАТНАЯ VIP-КВАРТИРА В ТАУНХАУС! Квартира расположена в таунхаус по ул. Г…
€ 344,470

Параметры недвижимости в Минске, Беларусь

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