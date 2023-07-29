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Продажа таунхаусов в Минске
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8 объектов найдено
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Таунхаус 5 спален
Минск, Беларусь
5
2
346 м²
4
Прекрасный вариант для большой дружной семьи – квартира в таунхаусе 2000 г.п. с с…
€ 361,694
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Таунхаус
Минск, Беларусь
70 м²
Продается квартира по ул. Шемеша, 21. Общая площадь 70 кв.м, плюс терраса, огороженная придо…
€ 90,197
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Таунхаус
Минск, Беларусь
110 м²
Таунхаус в черте Минска в 10 минутах ходьбы от станции метро Малиновка (по документам кварти…
€ 54,390
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Таунхаус
Минск, Беларусь
162 м²
Продается просторный 2-уровневый таунхаус 2021 г.п. в одном из самых востребован…
€ 106,967
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Таунхаус
Минск, Беларусь
271 м²
Продажа таун-хауса Кольцова пер.4. Продажа 4-комнатной квартиры в сблокированном коттедже. П…
€ 199,430
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Таунхаус
Минск, Беларусь
131 м²
Продается стильная квартира с качественным дизайнерским ремонтом в малоэтажном доме &n…
€ 369,852
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Таунхаус
Минск, Беларусь
312 м²
Тихий центр рядом с Севастопольским парком. На цокольном этаже есть возможность сделать сау…
€ 141,414
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Таунхаус
Минск, Беларусь
239 м²
ПРОДАЕТСЯ 3-КОМНАТНАЯ VIP-КВАРТИРА В ТАУНХАУС! Квартира расположена в таунхаус по ул. Г…
€ 344,470
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Параметры недвижимости в Минске, Беларусь
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