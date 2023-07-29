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Дом
Минск, Беларусь
773 м²
Эксклюзивное предложение аналогов которому Вы не найдете! Уникальный VIP коттедж по ул.…
€ 235,690
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Дом
Минск, Беларусь
73 м²
Продается уютный жилой дом с выходом в зеленую зону по ул. Высокая. ХАРАКТЕРИСТИКИ…
€ 117,745
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Параметры недвижимости в Минске, Беларусь
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