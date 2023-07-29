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Жильё с видом на море в Минске, Беларусь

квартиры
3115
дома
98
10 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Минск, Беларусь
Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Эта прекрасная 1-комнатная квартира расположена на верхнем этаже меньшего дома в Опатово, Ти…
€ 160,000
Квартира 1 спальня в Минск, Беларусь
Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Эта прекрасная 1-комнатная квартира расположена на верхнем этаже меньшего дома в Опатово, Ти…
€ 160,000
Квартира 2 спальни в Минск, Беларусь
Квартира 2 спальни
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/3
Продаётся дуплекс в п. Бечичи  с видом на море. Квартира расположена на двух этажах, 1-…
€ 145,000
Вилла 4 спальни в Минск, Беларусь
Вилла 4 спальни
Минск, Беларусь
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
We mediate in sales of this amazing new built villa, situated on quiet location near &Scaron…
€ 1,400,000
Вилла 4 спальни в Минск, Беларусь
Вилла 4 спальни
Минск, Беларусь
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
We sell an unique newly built villa sourounded by the smell of pine trees, situated near &Sc…
€ 1,400,000
Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 16/18
Эксклюзивный вариант роскошного жилья только для вас! Представляем Ваше вниманию, комплек…
€ 46,696
Квартира 2 спальни в Минск, Беларусь
Квартира 2 спальни
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 8/18
Эксклюзивный вариант роскошного жилья только для вас! Представляем Ваше вниманию, комплек…
€ 104,320
Квартира 1 спальня в Минск, Беларусь
Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/5
Именно как Вы мечтали, мы движемся к новому порядку в меняющемся и развивающемся мире. На…
€ 129,000
Квартира 1 спальня в Минск, Беларусь
Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
‼️ПРОДАЖА ЭТАП КОТЛОВАН‼️ ❌ЕСТЬ РАССРОЧКА❌ ❌ЭРЕДЕМЛИ/ АРПАЧБАХШИШ ✅ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ…
€ 61,000
Квартира 2 спальни в Минск, Беларусь
Квартира 2 спальни
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Стратегически расположенный и идеально спроектированный комплекс Peninsula в самом…
€ 440,527

Параметры недвижимости в Минске, Беларусь

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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