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Количество комнат с видом на горы в Минске, Беларусь

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1 объект найдено
Комната 2 спальни в Минск, Беларусь
Комната 2 спальни
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
новый проект в Анталии
€ 367,133

Параметры недвижимости в Минске, Беларусь

недорогая
элитная
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