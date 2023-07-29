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Пентхаусы с видом на горы в Минске, Беларусь

Пентхаус В архив
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1 объект найдено
Пентхаус в Минск, Беларусь
Пентхаус
Минск, Беларусь
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Начало строительства-май 2022 года. Окончание-июнь 2023. Цены на квартиры 1+1 начинаются от …
€ 140,000

Параметры недвижимости в Минске, Беларусь

недорогая
элитная
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