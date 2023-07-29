Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
27
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Недвижимость от собственников
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Готовый бизнес
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Беларусь
Минск
Multilevel-apartment
Многоуровневые квартиры с видом на море в Минске, Беларусь
Многоуровневые квартиры
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2
77 м²
1/9
Квартира мечты - какая она? Представим! Заезжая на огороженную территорию с приветливой улыб…
€ 171,329
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
1
1
46 м²
10/10
€ 29,280
Рекомендовать
Дом
Верхнекривинский сельский Совет, Беларусь
42 м²
Продаётся новый дом из цилиндрического бревна на берегу Двины (вторая береговая) в д.Хмельни…
€ 9,972
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
2
62 м²
1/5
Срочно ! 2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Янки Купалы, реконструкция 2009 г., 1 / 5 кирпи…
€ 32,634
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Брест, Беларусь
5
168 м²
2/2
Лот 5673. Двухэтажный дом 2018 года постройки в самом центре города Бреста ( площадь Ленина,…
€ 153,199
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2
69 м²
4/8
Продаётся квартира с евроремонтом! В квартире никто не проживал! Южная сторона, все новое, т…
€ 97,902
Рекомендовать
Дом
Октябрь, Беларусь
72 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1972 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 78,6 кв.м, общ.- 72,1 кв.м, жил.- 5…
€ 5,348
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3
60 м²
5/25
Без комиссии агентству! Можно купить за: 49963 европейских раблей/ 59362 американских …
€ 56,296
Рекомендовать
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
50 м²
Продадим благоустроенный дом на большом участке с баней на хуторе в д. Дуброва. Дополнительн…
€ 31,728
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Столбцы, Беларусь
3
69 м²
1/1
Продается 3-х комнатная квартира в двухквартирном доме в городе Столбцы. Дом построен из кир…
€ 24,476
Рекомендовать
Таунхаус
Брест, Беларусь
141 м²
Таунхаус в г.Бресте. 2021 г.п. 2 этажа, мансарда, цокольный этаж. Общ.СНБ - 213,95 кв.м, общ…
€ 116,485
Рекомендовать
Дом
Стриганец, Беларусь
191 м²
Коробка жилого дома в Жабинковском р-не. 2016 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 241,21 кв.м, …
€ 41,699
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Минске, Беларусь
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL