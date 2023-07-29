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Жильё с видом на горы в Минске, Беларусь

квартиры
3115
дома
98
7 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Минск, Беларусь
Квартира 2 спальни
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/3
Продаётся дуплекс в п. Бечичи  с видом на море. Квартира расположена на двух этажах, 1-…
€ 145,000
Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 16/18
Эксклюзивный вариант роскошного жилья только для вас! Представляем Ваше вниманию, комплек…
€ 46,696
Квартира 2 спальни в Минск, Беларусь
Квартира 2 спальни
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 8/18
Эксклюзивный вариант роскошного жилья только для вас! Представляем Ваше вниманию, комплек…
€ 104,320
Квартира 1 спальня в Минск, Беларусь
Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/5
Именно как Вы мечтали, мы движемся к новому порядку в меняющемся и развивающемся мире. На…
€ 129,000
Комната 2 спальни в Минск, Беларусь
Комната 2 спальни
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
новый проект в Анталии
€ 367,133
Пентхаус в Минск, Беларусь
Пентхаус
Минск, Беларусь
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Начало строительства-май 2022 года. Окончание-июнь 2023. Цены на квартиры 1+1 начинаются от …
€ 140,000
Квартира 2 спальни в Минск, Беларусь
Квартира 2 спальни
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Стратегически расположенный и идеально спроектированный комплекс Peninsula в самом…
€ 440,527

Параметры недвижимости в Минске, Беларусь

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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