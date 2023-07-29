Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
27
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Недвижимость от собственников
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Готовый бизнес
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Беларусь
Минск
Коттеджи
Коттеджи с бассейном в Минске, Беларусь
Коттедж
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 4 комнаты
Гатово, Беларусь
4
71 м²
5/5
Продаётся 4-ёх комнатная квартира площадью 70.5 кв.м в аг. Гатово, в 9 км от МКАД г. Минска …
€ 49,767
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3
70 м²
7/9
Достойные Квартиры — это бриллианты. Их покупают не то, чтобы для жизни. Но, чтобы вла…
€ 106,061
Рекомендовать
Дом
Красное, Беларусь
49 м²
Продаётся большой кирпичный дом в аг. Красное. Без отделки, установлены все новые окна ПВХ. …
€ 14,504
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни
Минск, Беларусь
10
4
498 м²
2
Стоимость 1.850.000$ включает в себя: Навесные фасады «Laminam» (размер…
€ 1,677,025
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Минск, Беларусь
5
162 м²
2/2
Продается просторный 2-уровневый таунхаус 2021 г.п. в одном из самых востребован…
€ 106,967
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Брест, Беларусь
4
181 м²
9/10
5-комнатная квартира, г. Брест, ул. Кирова, 1997 г.п., 9*10 / 10 кирпич, 186,4 / 181,3 / 81,…
€ 122,378
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Марьина Горка, Беларусь
1
38 м²
2/5
Продается просторная однокомнатная квартира в каркасно-блочном доме в Марьиной Горке! Отличн…
€ 27,648
Рекомендовать
Коттедж
Сёмково, Беларусь
313 м²
Продается капитальный коттедж, построенный по индивидуальному проекту с оригинальной пл…
€ 290,080
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1
46 м²
4/17
Продаём квартиру с узаконенной перепланировкой в евродвушку! Игуменский тракт,26 Дом 2…
€ 58,832
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1
39 м²
9/9
Квартира готова к проживанию. Есть высокий технический этаж. Тамбур на 2 квартиры с вместите…
€ 48,498
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Минск, Беларусь
10
5
3
We sell an unique newly built villa sourounded by the smell of pine trees, situated near &Sc…
€ 1,341,237
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2
41 м²
11/23
Евродвушка в готовой новостройке с шикарным видом. Дом Варшава. Цены от застройщика, постоян…
€ 45,688
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Минске, Беларусь
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL