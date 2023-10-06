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Жилая
Беларусь
Минская область
Жильё с бассейном в Минской Области, Беларусь
Пережирский сельский Совет
31
Пригородный сельский Совет
27
Сеницкий сельский Совет
25
Острошицкий сельский Совет
24
Станьковский сельский Совет
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Демидовичский сельский Совет
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Нарочский сельский Совет
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Озерский сельский Совет
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Луговослободской сельский Совет
18
Смиловичский сельский Совет
18
Щомыслицкий сельский Совет
18
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53 объекта найдено
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Коттедж с бассейном, с гаражом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
547 м²
Предлагается в продажу коттедж в д. Лапоровичи - элитном поселке Минского района, вблизи Зас…
€270,234
Рекомендовать
Дом с бассейном, с баней, с ландшафтным дизайном
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
94 м²
Самое время купить достойную дачу в СТ Секунда Адрес: СТ Секунда ❤️Атмосферный трёхуровневый…
€40,298
Рекомендовать
Коттедж с бассейном, с гаражом, с баней
Ждановичи, Беларусь
467 м²
Представляем Вашему вниманию шикарный жилой дом, который расположен всего в 3 минутах езды о…
€398,240
Рекомендовать
Дом с бассейном, с баней, с камином
Старые Терушки, Беларусь
87 м²
Самое время купить дом Адрес: аг. Старые Терушки, ул. Советская. ❤️Представляем Вашему внима…
€61,632
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Коттедж с бассейном, с баней, с камином
Пересады, Беларусь
76 м²
Выгодно купить агроусадьбу. Адрес: аг. Пересады, ул. 70 лет Октября * На полпути от Минска к…
€80,501
Рекомендовать
Коттедж с бассейном, с гаражом, с садом
Боровляны, Беларусь
383 м²
Продается комфортабельный коттедж с бассейном в д.Боровляны. Коттедж 3 уровня, красный кирп…
€587,878
Рекомендовать
Дом с бассейном, с гаражом, с садом
Молодечно, Беларусь
131 м²
Экологичный уютный дом в черте города Адрес: Молодечно, пер. 1-ый Семинарийский. ❤️Продается…
€94,724
Рекомендовать
Дом с мебелью, с бассейном, с гаражом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
119 м²
Продам готовый для круглогодичного проживания дом в молодом коттеджном поселке. Дом готов …
€82,493
Рекомендовать
Дом с бассейном, с гаражом, с баней
Привольный, Беларусь
230 м²
Продаётся современный коттедж по адресу: пос.Привольный, ул.Якуба Коласа д.12 с гостевым дом…
€230,410
Рекомендовать
Дом с мебелью, с бассейном, с гаражом
Тарасово, Беларусь
700 м²
Современный, качественный коттедж в коттеджной застройке в д. Тарасово Минского района. Кром…
€758,458
Рекомендовать
Дом с мебелью, с бассейном, с баней
Логойский сельский Совет, Беларусь
128 м²
Продается замечательный деревянный ДОМ с умиротворяющей энергетикой! Это место непременно ст…
€141,280
Рекомендовать
Дом с мебелью, с бассейном, с гаражом
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
529 м²
Продается элитный коттедж на просторном участке в тихом живописном месте с выходом в лесную …
€824,926
Рекомендовать
Коттедж новое здание, с бассейном, с гаражом
Щомыслица, Беларусь
346 м²
Продается современный коттедж аг. Щомыслица, Минская обл., Минский район, Щомыслицкий с/с, 2…
€236,005
Рекомендовать
Коттедж с мебелью, с бассейном, с гаражом
Боровляны, Беларусь
667 м²
Продаётся просторный коттедж общей площадью 660 кв.м. - три жилых уровня и цокольный этаж. Д…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коттедж с мебелью, с бассейном, с гаражом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
680 м²
Прекрасное расположение в экологически чистом районе, элитном и комфортном поселке. Отличный…
€967,155
Рекомендовать
Дом с мебелью, с бассейном
Беларучский сельский Совет, Беларусь
112 м²
Живописная "логойщина", место в окружении лесного массива 20 минут в пути - 21 км от МКАД, …
€91,975
Рекомендовать
Дом с мебелью, новое здание, с бассейном
Новый Двор, Беларусь
751 м²
Продается коттедж 2023 года постройки в аг. Новый Двор, 4 км от МКАД, Пуховичское направлени…
€853,372
Рекомендовать
Коттедж с мебелью, с бассейном, с баней
Смиловичи, Беларусь
235 м²
Продаётся уютный коттедж с удобной планировкой в 25 км от Минска. Дом возводился с использо…
€156,452
Рекомендовать
Коттедж с бассейном, с гаражом, с садом
Смолевичи, Беларусь
144 м²
Двухэтажный коттедж со всеми коммуникациями, полностью готовый для проживания, с бассейном и…
€111,887
Рекомендовать
Дом с мебелью, с бассейном, с гаражом
Борисов, Беларусь
243 м²
Продается дом с земельным участком в городе Борисове, 66км от МКАД. Дом расположен в тихом,…
€71,114
Рекомендовать
Дом с мебелью, с бассейном, с гаражом
Борисов, Беларусь
102 м²
Продается шикарный дом с удобствами в очень приятном расположении. Здесь вы себя почувствуе…
€54,995
Рекомендовать
Коттедж с бассейном, с гаражом, с садом
Марьяливо, Беларусь
374 м²
Комфортный, готовый к проживанию жилой коттедж. д.Марьяливо. Просторный, и ухоженный дом. Вс…
€199,120
Рекомендовать
Дом с мебелью, с бассейном, с садом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
130 м²
Продается дача. Отличное место, на участке баня, бассейн, пруд, плодовые деревья. Возможен торг
€15,171
Рекомендовать
Дом с мебелью, с бассейном, с баней
Заболотский сельский Совет, Беларусь
153 м²
Продается великолепная агроусадьба в живописном месте. Адрес: Минский область, Смолевичский…
€161,098
Рекомендовать
Дом с мебелью, с бассейном, с гаражом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
192 м²
Продается отличный двухэтажный дом в д. Дубровка, с аккуратным ремонтом. Дом жилой и готов …
€80,596
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Коттедж с мебелью, с бассейном, с садом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
102 м²
Продается уютный дом из целиндрованного бруса д. Сарнацкое - Участок полностью огорожен - Э…
€179,208
Рекомендовать
Дом с бассейном, с баней, с камином
Петришковский сельский Совет, Беларусь
246 м²
Продается современный комфортабельный жилой дом в д. Шубники Минского района. Продается ком…
€455,132
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Коттедж с мебелью, с бассейном, с садом
Юхновка, Беларусь
207 м²
В окружении лесов Юхновского биосферного заказника в 15 км от Минска (Московское направление…
€237,048
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Коттедж с мебелью, с бассейном, с баней
Сёмково, Беларусь
1 105 м²
Продается жилой комплекс, состоящий из двух отдельностоящих жилых домов, каждый из которых р…
€1,28 млн
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Дом с бассейном, с садом, с теплицей
Пуховичский сельский Совет, Беларусь
69 м²
Продается 2-х этажная кирпичная дача в ст «Красный октябрь» в. 10 км. от г. Борисова. В дом…
€14,697
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