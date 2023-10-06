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Беларусь
Минская область
Жильё с видом на море в Минской Области, Беларусь
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21
Гливинский сельский Совет
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Лошницкий сельский Совет
20
Драчковский сельский Совет
19
Нарочский сельский Совет
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Марьина Горка
15
Плисский сельский Совет
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Радошковичский сельский Совет
15
Неманицкий сельский Совет
13
Пересадский сельский Совет
13
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11
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