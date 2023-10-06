Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Минская область

Жильё с видом на горы в Минской Области, Беларусь

Хатежинский сельский Совет
21
Гливинский сельский Совет
20
Лошницкий сельский Совет
20
Драчковский сельский Совет
19
Нарочский сельский Совет
19
Озерский сельский Совет
19
Вилейка
18
Лесной
18
Показать больше
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Продается коттедж в  Дзержинском районе ! д.Буда - коттеджная застройка!  Участок в частной …
€94,818
Дом с гаражом, с баней в Витебск, Беларусь
Дом с гаражом, с баней
Витебск, Беларусь
Площадь 243 м²
Продается жилой дом на ул. Полярная. Общая площадь 243.3 кв.м, жилая 163.4 кв.м, кухня 9.3 к…
€60,684
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, новое здание в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, новое здание
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 5
Площадь 140 м²
Этаж 5/5
Просторная 5-комнатная квартира в Зеленой Гавани с отличной планировкой! Окна выходят на две…
€189,164
Квартира 3 комнаты с домофоном, в центре города в Брест, Беларусь
Квартира 3 комнаты с домофоном, в центре города
Брест, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 7/9
3-комнатная квартира, г. Брест, б-р Космонавтов, 1980 г.п., 7 / 9 кирпич, 72,1 / 72,1 / 52,2…
€92,923
Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 63 м²
€32,238
Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 392 м²
    Коттедж во Фрунзенском районе полностью готовый к проживанию!  Дом расположен на участке…
€425,738
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 9/9
Продается 3-х комнатная квартира в Заводском районе! Чистая продажа. Прекрасно развитая инфр…
€56,891
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с гаражом в Заостровечье, Беларусь
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с гаражом
Заостровечье, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 54 м²
Этаж 1/1
Продается квартира с участком в аг. Заостровечье Адрес: аг. Заостровечье, ул. Огинского. ❤️ …
€10,430
Квартира 1 комната со стеклопакетами, новое здание, с металлическая дверь в Жодино, Беларусь
Квартира 1 комната со стеклопакетами, новое здание, с металлическая дверь
Жодино, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/5
Продажа 1 комнатной квартиры, г. Жодино, ул. Школьная, дом 10-14/5 этажного кирпичного дома,…
€23,438
Дом с мебелью, с садом, с баней в Марково, Беларусь
Дом с мебелью, с садом, с баней
Марково, Беларусь
Площадь 71 м²
Выгодная возможность купить дачу с баней  Адрес: аг. Марково, ул. Октябрьская ❤️Представляем…
€19,912
Квартира со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь в Фаниполь, Беларусь
Квартира со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Фаниполь, Беларусь
Площадь 50 м²
Этаж 4/10
Продам 56/100 долей (комната) в двухкомнатной квартире в г. Фаниполь на ул. Комсомольская, 4…
€22,472
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью в Новосады, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Новосады, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 2/3
Продаётся уютная двухкомнатная квартира в ст.Новосады,что в 12 км от Борисова.Отличная асфал…
€18,964

Типы недвижимости в Минской Области

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Минской Области, Беларусь

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти