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Жилая
Беларусь
Минская область
Жильё с видом на горы в Минской Области, Беларусь
Хатежинский сельский Совет
21
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20
Лошницкий сельский Совет
20
Драчковский сельский Совет
19
Нарочский сельский Совет
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Озерский сельский Совет
19
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Дзержинск
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Марьина Горка
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Плисский сельский Совет
15
Радошковичский сельский Совет
15
Неманицкий сельский Совет
13
Пересадский сельский Совет
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