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Дома с бассейном в Минской Области, Беларусь

Острошицко-Городокский сельский Совет
58
Озерицко-Слободской сельский Совет
39
Раковский сельский Совет
39
Пережирский сельский Совет
31
Красненский сельский Совет
28
Логойский сельский Совет
26
Заболотский сельский Совет
25
Беларучский сельский Совет
22
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53 объекта найдено
Коттедж с бассейном, с гаражом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж с бассейном, с гаражом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 547 м²
Предлагается в продажу коттедж в д. Лапоровичи - элитном поселке Минского района, вблизи Зас…
€270,234
Дом с бассейном, с баней, с ландшафтным дизайном в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом с бассейном, с баней, с ландшафтным дизайном
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 94 м²
Самое время купить достойную дачу в СТ Секунда Адрес: СТ Секунда ❤️Атмосферный трёхуровневый…
€40,298
Коттедж с бассейном, с гаражом, с баней в Ждановичи, Беларусь
Коттедж с бассейном, с гаражом, с баней
Ждановичи, Беларусь
Площадь 467 м²
Представляем Вашему вниманию шикарный жилой дом, который расположен всего в 3 минутах езды о…
€398,240
Дом с бассейном, с баней, с камином в Старые Терушки, Беларусь
Дом с бассейном, с баней, с камином
Старые Терушки, Беларусь
Площадь 87 м²
Самое время купить дом Адрес: аг. Старые Терушки, ул. Советская. ❤️Представляем Вашему внима…
€61,632
Коттедж с бассейном, с баней, с камином в Пересады, Беларусь
Коттедж с бассейном, с баней, с камином
Пересады, Беларусь
Площадь 76 м²
Выгодно купить агроусадьбу. Адрес: аг. Пересады, ул. 70 лет Октября * На полпути от Минска к…
€80,501
Коттедж с бассейном, с гаражом, с садом в Боровляны, Беларусь
Коттедж с бассейном, с гаражом, с садом
Боровляны, Беларусь
Площадь 383 м²
Продается комфортабельный коттедж с бассейном в д.Боровляны. Коттедж 3 уровня,  красный кирп…
€587,878
Дом с бассейном, с гаражом, с садом в Молодечно, Беларусь
Дом с бассейном, с гаражом, с садом
Молодечно, Беларусь
Площадь 131 м²
Экологичный уютный дом в черте города Адрес: Молодечно, пер. 1-ый Семинарийский. ❤️Продается…
€94,724
Дом с мебелью, с бассейном, с гаражом в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Дом с мебелью, с бассейном, с гаражом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 119 м²
Продам готовый для круглогодичного проживания дом в молодом коттеджном поселке. Дом готов …
€82,493
Дом с бассейном, с гаражом, с баней в Привольный, Беларусь
Дом с бассейном, с гаражом, с баней
Привольный, Беларусь
Площадь 230 м²
Продаётся современный коттедж по адресу: пос.Привольный, ул.Якуба Коласа д.12 с гостевым дом…
€230,410
Дом с мебелью, с бассейном, с гаражом в Тарасово, Беларусь
Дом с мебелью, с бассейном, с гаражом
Тарасово, Беларусь
Площадь 700 м²
Современный, качественный коттедж в коттеджной застройке в д. Тарасово Минского района. Кром…
€758,458
Дом с мебелью, с бассейном, с баней в Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом с мебелью, с бассейном, с баней
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 128 м²
Продается замечательный деревянный ДОМ с умиротворяющей энергетикой! Это место непременно ст…
€141,280
Дом с мебелью, с бассейном, с гаражом в Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом с мебелью, с бассейном, с гаражом
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 529 м²
Продается элитный коттедж на просторном участке в тихом живописном месте с выходом в лесную …
€824,926
Коттедж новое здание, с бассейном, с гаражом в Щомыслица, Беларусь
Коттедж новое здание, с бассейном, с гаражом
Щомыслица, Беларусь
Площадь 346 м²
Продается современный коттедж аг. Щомыслица, Минская обл., Минский район, Щомыслицкий с/с, 2…
€236,005
Коттедж с мебелью, с бассейном, с гаражом в Боровляны, Беларусь
Коттедж с мебелью, с бассейном, с гаражом
Боровляны, Беларусь
Площадь 667 м²
Продаётся просторный коттедж общей площадью 660 кв.м. - три жилых уровня и цокольный этаж. Д…
Цена по запросу
Коттедж с мебелью, с бассейном, с гаражом в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж с мебелью, с бассейном, с гаражом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 680 м²
Прекрасное расположение в экологически чистом районе, элитном и комфортном поселке. Отличный…
€967,155
Дом с мебелью, с бассейном в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом с мебелью, с бассейном
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 112 м²
Живописная "логойщина", место в окружении лесного массива 20 минут в пути - 21 км от МКАД, …
€91,975
Дом с мебелью, новое здание, с бассейном в Новый Двор, Беларусь
Дом с мебелью, новое здание, с бассейном
Новый Двор, Беларусь
Площадь 751 м²
Продается коттедж 2023 года постройки в аг. Новый Двор, 4 км от МКАД, Пуховичское направлени…
€853,372
Коттедж с мебелью, с бассейном, с баней в Смиловичи, Беларусь
Коттедж с мебелью, с бассейном, с баней
Смиловичи, Беларусь
Площадь 235 м²
Продаётся уютный коттедж с удобной планировкой в 25 км от Минска. Дом возводился с использо…
€156,452
Коттедж с бассейном, с гаражом, с садом в Смолевичи, Беларусь
Коттедж с бассейном, с гаражом, с садом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 144 м²
Двухэтажный коттедж со всеми коммуникациями, полностью готовый для проживания, с бассейном и…
€111,887
Дом с мебелью, с бассейном, с гаражом в Борисов, Беларусь
Дом с мебелью, с бассейном, с гаражом
Борисов, Беларусь
Площадь 243 м²
Продается дом с земельным участком в городе  Борисове, 66км от МКАД. Дом расположен в тихом,…
€71,114
Дом с мебелью, с бассейном, с гаражом в Борисов, Беларусь
Дом с мебелью, с бассейном, с гаражом
Борисов, Беларусь
Площадь 102 м²
Продается шикарный дом с удобствами в очень приятном расположении.  Здесь вы себя почувствуе…
€54,995
Коттедж с бассейном, с гаражом, с садом в Марьяливо, Беларусь
Коттедж с бассейном, с гаражом, с садом
Марьяливо, Беларусь
Площадь 374 м²
Комфортный, готовый к проживанию жилой коттедж. д.Марьяливо. Просторный, и ухоженный дом. Вс…
€199,120
Дом с мебелью, с бассейном, с садом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом с мебелью, с бассейном, с садом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 130 м²
Продается дача. Отличное место, на участке баня, бассейн, пруд, плодовые деревья. Возможен торг
€15,171
Дом с мебелью, с бассейном, с баней в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом с мебелью, с бассейном, с баней
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 153 м²
Продается великолепная агроусадьба в живописном месте.  Адрес: Минский область, Смолевичский…
€161,098
Дом с мебелью, с бассейном, с гаражом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом с мебелью, с бассейном, с гаражом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 192 м²
 Продается отличный двухэтажный дом в д. Дубровка, с аккуратным ремонтом. Дом жилой и готов …
€80,596
Коттедж с мебелью, с бассейном, с садом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Коттедж с мебелью, с бассейном, с садом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Продается уютный дом из целиндрованного бруса д. Сарнацкое - Участок полностью огорожен  - Э…
€179,208
Дом с бассейном, с баней, с камином в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом с бассейном, с баней, с камином
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 246 м²
Продается современный комфортабельный жилой дом в д. Шубники Минского района.  Продается ком…
€455,132
Коттедж с мебелью, с бассейном, с садом в Юхновка, Беларусь
Коттедж с мебелью, с бассейном, с садом
Юхновка, Беларусь
Площадь 207 м²
В окружении лесов Юхновского биосферного заказника в 15 км от Минска (Московское направление…
€237,048
Коттедж с мебелью, с бассейном, с баней в Сёмково, Беларусь
Коттедж с мебелью, с бассейном, с баней
Сёмково, Беларусь
Площадь 1 105 м²
Продается жилой комплекс, состоящий из двух отдельностоящих жилых домов, каждый из которых р…
€1,28 млн
Дом с бассейном, с садом, с теплицей в Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Дом с бассейном, с садом, с теплицей
Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 69 м²
Продается  2-х этажная кирпичная дача в ст «Красный октябрь» в. 10 км. от г. Борисова. В дом…
€14,697

Типы недвижимости в Минской Области

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Параметры недвижимости в Минской Области, Беларусь

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