ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Беларусь
Минская область
Дома
Дома с видом на горы в Минской Области, Беларусь
Озерицко-Слободской сельский Совет
39
Пережирский сельский Совет
31
Красненский сельский Совет
28
Логойский сельский Совет
26
Заболотский сельский Совет
25
Беларучский сельский Совет
22
Острошицкий сельский Совет
22
Пригородный сельский Совет
22
Смолевичи
22
Станьковский сельский Совет
21
Горанский сельский Совет
20
Новодворский сельский Совет
20
Юзуфовский сельский Совет
20
Усяжский сельский Совет
19
Демидовичский сельский Совет
18
Фанипольский сельский Совет
17
Ждановичи
15
Молодечно
14
Сеницкий сельский Совет
10
Шацкий сельский Совет
3
Показать больше
Показать меньше
Дом
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты с домофоном
Брест, Беларусь
2
56 м²
1/9
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Волгоградская, 1987 г.п., 1 / 9 панель, 57,6 / 55,9 / 29…
€36,031
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Минск, Беларусь
2
57 м²
4/4
Продается просторная 2-комнатная квартира в историко-культурном районе Минска!!! г. Минск, п…
€73,959
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь
Минск, Беларусь
3
94 м²
19/19
Брест, Пинск, Барановичи, Бобруйск! Брестское направление, и не только. Квартира для вас. 10…
€160,718
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь
Минск, Беларусь
2
55 м²
7/9
Продается просторная 2-комнатная квартира во Фрунзенском районе! Общая площадь по СНБ - 55м…
€63,434
Рекомендовать
Квартира 1 комната с домофоном
Брест, Беларусь
1
31 м²
4/5
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Янки Купалы, 1966 г.п., 4 / 5 кирпич, 31,7 / 30,9 / 19,0…
€25,506
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Минск, Беларусь
3
131 м²
10/15
Продается 3-комнатная квартира, общей площадью 130.5 кв.м. Жилые комнаты: 48.5 кв.м, 19.7 кв…
€125,161
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с домофоном
Кобрин, Беларусь
2
55 м²
1/5
2-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Дзержинского, 1982 г.п., 1 / 5 панель, 56,7 / 54,8 / 30…
€29,868
Рекомендовать
Коттедж
Боровляны, Беларусь
354 м²
Дом строился для СЕБЯ!!! Все материалы и техника ведущих мировых лидеров в своей области! Са…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом
Калинковичи, Беларусь
59 м²
€21,808
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Минск, Беларусь
5
100 м²
3/4
Продается просторная сталинка с высококачественным ремонтом. Кухонный гарнитур из массива в…
€123,170
Рекомендовать
Дом
Озёры, Беларусь
43 м²
Продается жилой дом с участком 13,64 соток в аг.Озеры, с отличным подъездным путем до дома(а…
€18,869
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Минск, Беларусь
2
44 м²
3/10
Продается теплая, светлая евродвушка с отличным ремонтом в квартале «Вишневый Сад». Дом ра…
€75,476
Рекомендовать
Типы недвижимости в Минской Области
коттеджи
таунхаусы
Параметры недвижимости в Минской Области, Беларусь
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL