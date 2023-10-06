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Дома с видом на горы в Минской Области, Беларусь

Озерицко-Слободской сельский Совет
39
Пережирский сельский Совет
31
Красненский сельский Совет
28
Логойский сельский Совет
26
Заболотский сельский Совет
25
Беларучский сельский Совет
22
Острошицкий сельский Совет
22
Пригородный сельский Совет
22
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Типы недвижимости в Минской Области

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таунхаусы

Параметры недвижимости в Минской Области, Беларусь

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