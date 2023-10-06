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Жилая
Беларусь
Минская область
Коттеджи
Коттеджи с бассейном в Минской Области, Беларусь
Озерицко-Слободской сельский Совет
16
Ждановичи
9
Горанский сельский Совет
8
Нарочский сельский Совет
7
Смолевичи
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25 объектов найдено
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Коттедж с бассейном, с гаражом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
547 м²
Предлагается в продажу коттедж в д. Лапоровичи - элитном поселке Минского района, вблизи Зас…
€270,234
Рекомендовать
Коттедж с бассейном, с гаражом, с баней
Ждановичи, Беларусь
467 м²
Представляем Вашему вниманию шикарный жилой дом, который расположен всего в 3 минутах езды о…
€398,240
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Коттедж с бассейном, с баней, с камином
Пересады, Беларусь
76 м²
Выгодно купить агроусадьбу. Адрес: аг. Пересады, ул. 70 лет Октября * На полпути от Минска к…
€80,501
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Коттедж с бассейном, с гаражом, с садом
Боровляны, Беларусь
383 м²
Продается комфортабельный коттедж с бассейном в д.Боровляны. Коттедж 3 уровня, красный кирп…
€587,878
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Коттедж новое здание, с бассейном, с гаражом
Щомыслица, Беларусь
346 м²
Продается современный коттедж аг. Щомыслица, Минская обл., Минский район, Щомыслицкий с/с, 2…
€236,005
Рекомендовать
Коттедж с мебелью, с бассейном, с гаражом
Боровляны, Беларусь
667 м²
Продаётся просторный коттедж общей площадью 660 кв.м. - три жилых уровня и цокольный этаж. Д…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коттедж с мебелью, с бассейном, с гаражом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
680 м²
Прекрасное расположение в экологически чистом районе, элитном и комфортном поселке. Отличный…
€967,155
Рекомендовать
Коттедж с мебелью, с бассейном, с баней
Смиловичи, Беларусь
235 м²
Продаётся уютный коттедж с удобной планировкой в 25 км от Минска. Дом возводился с использо…
€156,452
Рекомендовать
Коттедж с бассейном, с гаражом, с садом
Смолевичи, Беларусь
144 м²
Двухэтажный коттедж со всеми коммуникациями, полностью готовый для проживания, с бассейном и…
€111,887
Рекомендовать
Коттедж с бассейном, с гаражом, с садом
Марьяливо, Беларусь
374 м²
Комфортный, готовый к проживанию жилой коттедж. д.Марьяливо. Просторный, и ухоженный дом. Вс…
€199,120
Рекомендовать
Коттедж с мебелью, с бассейном, с садом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
102 м²
Продается уютный дом из целиндрованного бруса д. Сарнацкое - Участок полностью огорожен - Э…
€179,208
Рекомендовать
Коттедж с мебелью, с бассейном, с садом
Юхновка, Беларусь
207 м²
В окружении лесов Юхновского биосферного заказника в 15 км от Минска (Московское направление…
€237,048
Рекомендовать
Коттедж с мебелью, с бассейном, с баней
Сёмково, Беларусь
1 105 м²
Продается жилой комплекс, состоящий из двух отдельностоящих жилых домов, каждый из которых р…
€1,28 млн
Рекомендовать
Коттедж с бассейном, с ландшафтным дизайном
Слобода, Беларусь
359 м²
Продажа коттеджа, расположенного по адресу а/г Слобода ул. Светлая Общая площадь СНБ – 359,3…
€929,227
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Коттедж новое здание, с бассейном, с гаражом
Лесковка, Беларусь
107 м²
Цена снижена радикально! В редком по красоте месте, рядом с Минском продается коттедж в д. …
€99,465
Рекомендовать
Коттедж с мебелью, с бассейном, с гаражом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
391 м²
Продается отличный дом в живописном месте. 12 км. от МКАД. Рядом лес, водоем. 100% готовност…
€331,867
Рекомендовать
Коттедж с мебелью, с бассейном, с гаражом
Боровляны, Беларусь
261 м²
Продается полностью готовый к проживанию котедж с гаражом и баней в коттеджной застройке в ц…
€175,415
Рекомендовать
Коттедж с мебелью, с бассейном, с гаражом
Колодищи, Беларусь
211 м²
Продается коттедж в аг.Колодищи (Московское направление, 8 км от МКАД) Коттедж в аг.Колодищи…
€217,136
Рекомендовать
Коттедж с мебелью, новое здание, с бассейном
Крупица, Беларусь
176 м²
Продам жилой коттедж с баней в экологически чистом агрогородке Крупица (17 км от МКАД) по Сл…
€265,493
Рекомендовать
Коттедж с бассейном, с гаражом, с садом
Жодино, Беларусь
255 м²
Коттедж 2004 года постройки из блоков обложен кирпичом, утеплен и оштукатурен. В доме окна д…
€82,493
Рекомендовать
Коттедж с бассейном, с гаражом, с баней
Ратомка, Беларусь
257 м²
Если вы хотите жить недалеко от Минска в экологически чистом и красивом месте, дышать свежим…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коттедж с мебелью, с бассейном, с гаражом
Сеница, Беларусь
253 м²
Дом расположен в очень выгодном месте: рядом строится метро, начинается строительство торго…
€360,313
Рекомендовать
Коттедж с бассейном, с гаражом, с баней
Ратомка, Беларусь
257 м²
Если вы хотите жить недалеко от Минска в экологически чистом и красивом месте, дышать свежим…
€237,048
Рекомендовать
Коттедж с мебелью, с бассейном, с гаражом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
380 м²
Продается дом в живописном месте (рядом с Заславским водохранилищем) Отличное месторасположе…
€450,391
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Коттедж с мебелью, с бассейном, с гаражом
Боровляны, Беларусь
1 000 м²
5-уровневый коттедж Начнем с прилегающей территории: Хорошие подъездные пути, рядом лес, воз…
€1,37 млн
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Параметры недвижимости в Минской Области, Беларусь
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