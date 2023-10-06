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Коттеджи с видом на горы в Минской Области, Беларусь

Колодищанский сельский Совет
35
Ждановичский сельский Совет
33
Колодищи
21
Острошицко-Городокский сельский Совет
21
Папернянский сельский Совет
19
Боровляны
16
Озерицко-Слободской сельский Совет
16
Горанский сельский Совет
8
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Параметры недвижимости в Минской Области, Беларусь

с бассейном
недорогая
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