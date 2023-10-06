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Коттеджи
Коттеджи в Минской Области, Беларусь
Колодищанский сельский Совет
35
Ждановичский сельский Совет
33
Колодищи
21
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21
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358 объектов найдено
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Коттедж 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Осиповичи, Беларусь
7
2
270 м²
2
Продается агроусадьба для отдыха, проживания, инвестиций, агротуризма с участком 60 соток. Д…
€188,690
1
Рекомендовать
Коттедж с бассейном, с гаражом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
547 м²
Предлагается в продажу коттедж в д. Лапоровичи - элитном поселке Минского района, вблизи Зас…
€270,234
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Коттедж с гаражом, с садом, с баней
Сёмково, Беларусь
586 м²
Выгодное вложение: купить коттедж. Адрес: аг. Сёмково, ул. Сиреневая. ❤️Представляем Вашему …
€330,919
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Коттедж
Атолино, Беларусь
265 м²
Продажа элитного коттеджа в пригороде Минска. Адрес: аг. Атолино, ул. Спортивная. ❤️ Невероя…
€142,134
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Коттедж с гаражом
Смолевичи, Беларусь
273 м²
Выгодное вложение: купить коттедж Адрес: Смолевичи, ул. Алоизы Пашкевич ❤️ Представляем Ваше…
€122,317
Рекомендовать
Коттедж с гаражом
Смолевичи, Беларусь
273 м²
Выгодное вложение: купить коттедж Адрес: Смолевичи, ул. Алоизы Пашкевич ❤️ Представляем Ваше…
€122,317
Рекомендовать
Коттедж с садом, с ландшафтным дизайном, с теплицей
Вытроповщина, Беларусь
150 м²
Возможен обмен на квартиру в Минске! Адрес: д. Вытроповщина, ул. Тюрлевская ⭕️Дом расположен…
€94,819
Рекомендовать
Коттедж с гаражом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
229 м²
Дом в Солигорском р-не в д. Листопадовичи Адрес: Листопадовичи, ул. Зелёная ❤️ Продажа совре…
€84,389
Рекомендовать
Коттедж с гаражом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
229 м²
Дом в Солигорском р-не в д. Листопадовичи Адрес: Листопадовичи, ул. Зелёная ❤️ Продажа совре…
€84,389
Рекомендовать
Коттедж с гаражом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
229 м²
Дом в Солигорском р-не в д. Листопадовичи Адрес: Листопадовичи, ул. Зелёная ❤️ Продажа совре…
€84,389
Рекомендовать
Коттедж новое здание, с садом, с камином
Вязынь, Беларусь
99 м²
Купить двухуровневый дом в аг. Вязынь! Адрес: аг. Вязынь, ул. 17 Сентября. ❤️ Продажа отличн…
€80,596
Рекомендовать
Коттедж
Октябрьский, Беларусь
149 м²
Продаётся готовый коттедж рядом с лесом! Адрес: д. Плисса, ул. Коптева ❤️ Продажа дома с уча…
€45,039
Рекомендовать
Коттедж с гаражом, с баней
Черкассы, Беларусь
123 м²
Продается коттедж в аг. Черкассы – 11 км от МКАД!!! Двухуровневый коттедж (1 уровень 122,8 к…
€129,902
Рекомендовать
Коттедж с гаражом, с садом, с ландшафтным дизайном
Черкассы, Беларусь
123 м²
Продаётся коттедж в 11-ти км. от Минска. Адрес: аг. Черкассы, ул. Ленинская ❤️Престижный кот…
€137,488
Рекомендовать
Коттедж новое здание
Станьковский сельский Совет, Беларусь
224 м²
Чистая продажа или обмен на 2-х комнатную квартиру г. Дзержинск с вашей доплатой! Адрес: д…
€89,983
Рекомендовать
Коттедж с гаражом, с баней, с камином
Жодино, Беларусь
157 м²
Представляем Вам чудесный коттедж в черте Жодино! Адрес: Жодино, ул. Запрудная. ❤️ Комфорт…
€89,983
Рекомендовать
Коттедж с садом, с ландшафтным дизайном, с беседкой
Боровляны, Беларусь
348 м²
Мечтали о собственном большом доме и иметь прибыльный гостиничный бизнес? Мечта может стать …
€407,722
Рекомендовать
Коттедж с гаражом, с ландшафтным дизайном
Марьяливо, Беларусь
314 м²
Двухуровневый коттедж прямо возле леса! Адрес: д. Марьяливо, ул. Таёжная ❤️Стильный двухэтаж…
€321,437
Рекомендовать
Коттедж с баней, с ландшафтным дизайном, с беседкой
Пятевщина, Беларусь
304 м²
Купить просторный, уютный коттедж, полный воздуха и света! Адрес: д. Пятевщина, ул. Радужная…
€203,766
Рекомендовать
Коттедж с гаражом, с баней
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
224 м²
Выгодное вложение - купить коттедж Адрес: п. Новый, ул. Берёзовая. ❤️Представляем Вашему вни…
€237,048
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Коттедж новое здание, с баней, с ландшафтным дизайном
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
261 м²
Купить стильный коттедж на участке 21 сотка с баней! Адрес: д. Дуброва, пер. Веселый. ❤️Стил…
€189,543
Рекомендовать
Коттедж с гаражом, с ландшафтным дизайном
Щомыслица, Беларусь
165 м²
Продаётся двухуровневый коттедж в Щомыслице! Адрес: аг. Щомыслица, ул. Жуковского. ❤️ Отличн…
€199,025
Рекомендовать
Коттедж с гаражом, с баней
Петришковский сельский Совет, Беларусь
284 м²
Купить престижный коттедж в пригороде г. Минска! Адрес: д. Шубники, ул. Цветочная. ❤️Чудесн…
€188,690
Рекомендовать
Коттедж новое здание, с баней, с ландшафтным дизайном
Колодищи, Беларусь
382 м²
Стильный трёхуровневый коттедж с баней! Адрес: аг. Колодищи, ул. Грушевая ❤️Современный трёх…
€169,726
Рекомендовать
Коттедж с баней, с ландшафтным дизайном
Ратомка, Беларусь
273 м²
Купить просторный коттедж в 5-ти километрах от Минска Адрес: аг. Ратомка, ул. Речная. ❤️От…
€186,794
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Коттедж
Дегтярёвка, Беларусь
35 м²
Каждый мечтает о такой роскоши, как жизнь за городом в своём просторном доме, вдали от суеты…
€151,711
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Коттедж с гаражом, с баней, с беседкой
Раковский сельский Совет, Беларусь
178 м²
Экологичный коттедж возле леса. Адрес: д. Казаки. ❤️Бревенчатый "живой" дом с особой энергет…
€151,711
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Коттедж с мебелью, новое здание, с гаражом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
135 м²
Двухуровневый дом из лафета на берегу Вилии Адрес: д. Слободка ❤️ Готовый двухэтажный дом …
€159,296
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Коттедж с мебелью, с гаражом, с садом
Вытроповщина, Беларусь
187 м²
Прекрасный коттедж в пригороде Молодечно! Адрес: д. Вытроповщина, ул. Тюрлевская ❤️Комфортны…
€161,098
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Коттедж с мебелью, с камином, с ландшафтным дизайном
Петришковский сельский Совет, Беларусь
198 м²
Продается отдельная квартира в жилом доме со всеми коммуникациями в самом живописном месте …
€145,073
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Параметры недвижимости в Минской Области, Беларусь
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