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Продажа квартир-студий в Беларуси

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Мачулищи, Беларусь
Студия 1 комната
Мачулищи, Беларусь
1 Количество комнат 28 м² 2/5 Этаж
€ 29,385

Параметры недвижимости в Минский район, Беларусь

недорогая
элитная
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