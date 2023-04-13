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Купить дом с бассейном в Минский район, Беларусь

Колодищи
116
Ждановичский сельский Совет
101
Папернянский сельский Совет
89
Петришковский сельский Совет
84
Острошицко-Городокский сельский Совет
79
Юзуфовский сельский Совет
45
Боровляны
41
Горанский сельский Совет
40
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62 объекта найдено
Коттеджв Сёмково, Беларусь
Коттедж
Сёмково, Беларусь
1 105 м²
€ 1,227,563
Продается жилой комплекс, состоящий из двух отдельностоящих жилых домов, каждый из которых р…
Домв Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
192 м²
€ 90,931
 Продается отличный двухэтажный дом в д. Дубровка, с аккуратным ремонтом. Дом жило…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
192 м²
€ 186,408
Продается Коттедж в аг. Колодищи (Полигон) на 15 сотках в 9км от Минска. Пирог дома:&nb…
Коттеджв Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
283 м²
€ 809,282
Продается уникальный VIP комплекс для жизни и бизнеса, поселок Опытный, Боровляны. 5 км от М…
Домв Юхновка, Беларусь
Дом
Юхновка, Беларусь
207 м²
€ 245,513
Современный монументальный 2-этажный дом с цоколем, построенный  из красного кирпича, о…
Домв Горанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
177 м²
€ 363,722
Предлагаем вашему вниманию новый современный коттедж премиум- класса, полностью готовый к кр…
Коттеджв Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
400 м²
€ 681,980
Коттеджв Лесковка, Беларусь
Коттедж
Лесковка, Беларусь
107 м²
€ 104,479
 Цена снижена радикально! Продается коттедж  рядом с Минском-70% готовности (общая…
Коттеджв Лошанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Лошанский сельский Совет, Беларусь
391 м²
€ 377,362
Продается отличный дом в живописном месте. 12 км. от МКАД. Рядом лес, водоем. 100% готовност…
Коттеджв Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
261 м²
€ 168,222
Продается полностью готовый к проживанию котедж с гаражом и баней в коттеджной застройке в ц…
Домв Боровляны, Беларусь
Дом
Боровляны, Беларусь
343 м²
€ 363,722
Продаётся готовый для жизни дом в каттеджной застройке п.Боровляны. Современный свежий ремон…
Коттеджв Дроздово, Беларусь
Коттедж
Дроздово, Беларусь
1 000 м²
€ 445,560
Продаётся недостроенный коттедж (можно под сдачу офиса) 3уровня и подвал - земельный участок…
Коттеджв Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
299 м²
€ 391,002
Комфортный дом в живописном месте ! Все коммуникации. Дом имеет три уровня: 2 жилых эта…
Коттеджв Юхновка, Беларусь
Коттедж
Юхновка, Беларусь
184 м²
€ 177,314
                          &…
Домв Колодищи, Беларусь
Дом
Колодищи, Беларусь
176 м²
€ 79,110
Продается уютный, стильный  коттедж 176,4 м2  для полноценной загородной жизн…
Домв Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
119 м²
€ 41,737
Продается уютный и теплый дачный дом, с возможностью круглогодичного проживания, находящийся…
Домв Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
102 м²
€ 47,284
Продаётся дача в с/т Нива-2002, всего в 12 км от МКАД, 4 км. от г.Заславль, 6,61 соток. Жив…
Домв Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
101 м²
€ 22,733
Продается  дачный дом  в СТ "Трактор-Колоницы". Дом бревенчатый, об…
Коттеджв Заславль, Беларусь
Коттедж
Заславль, Беларусь
411 м²
€ 290,978
Древность города, постоянное ощущение истории, чистейший воздух и все блага цивилизации. Доб…
Домв Боровляны, Беларусь
Дом
Боровляны, Беларусь
321 м²
€ 227,327
Продается дом в центре Боровлян!  Предлагаем хороший торг! Кладка дома выполнена в 2 ки…
Коттеджв Марьяливо, Беларусь
Коттедж
Марьяливо, Беларусь
291 м²
€ 726,535
Продается двух уровневый коттедж в живописном месте элитной застройки КИЗ Марьяливо, 8.9км. …
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
211 м²
€ 208,231
Продается коттедж в аг.Колодищи (Московское направление, 8 км от МКАД) Коттедж в аг.Колодищи…
Коттеджв Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
383 м²
€ 500,118
Уютный коттедж с развитой инфраструктурой с большой террасой ✅Коттедж 383.1 м2 жилой, все ко…
Домв Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
134 м²
€ 190,863
Уютный, современный, новый дом в Заславле! Продается абсолютно новый, уютный, компактный дом…
Домв Тарасово, Беларусь
Дом
Тарасово, Беларусь
756 м²
€ 254,606
Здание двухэтажное с подвалом. Лучшее расположение в Тарасово, в окружении прекрасных соседе…
Коттеджв Крупица, Беларусь
Коттедж
Крупица, Беларусь
176 м²
€ 254,606
Продам жилой коттедж с баней в экологически чистом агрогородке Крупица (17 км от МКАД) по Сл…
Домв Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
107 м²
€ 40,919
с/т Купалинское. Возле д. Боровцы и д. Чертяж Боровлянского с/с Дом со всеми удобствами для …
Домв Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
189 м²
€ 45,011
Продается дача, рядом с Юхновским биологическим заказником. 18 км от Минска, Московское…
Домв Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
117 м²
€ 36,372
Продаётся замечательная Дача в СТ "Родник Соломореченский" удобная планировка, хор…
Домв Тарасово, Беларусь
Дом
Тарасово, Беларусь
288 м²
€ 809,282
Современный жилой дом по индивидуальному проекту с великолепным панорамным видом в живописно…

Параметры недвижимости в Минский район, Беларусь

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