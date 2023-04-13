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Беларусь
Минская область
Минский район
Дома
Купить дом с бассейном в Минский район, Беларусь
Колодищи
116
Ждановичский сельский Совет
101
Папернянский сельский Совет
89
Петришковский сельский Совет
84
Острошицко-Городокский сельский Совет
79
Юзуфовский сельский Совет
45
Боровляны
41
Горанский сельский Совет
40
Хатежинский сельский Совет
35
Лошанский сельский Совет
33
Луговослободской сельский Совет
22
Щомыслицкий сельский Совет
22
Новодворский сельский Совет
20
Сеницкий сельский Совет
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Шершунский сельский Совет
16
Михановичский сельский Совет
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Ждановичи
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62 объекта найдено
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Коттедж
Сёмково, Беларусь
1 105 м²
€ 1,227,563
Продается жилой комплекс, состоящий из двух отдельностоящих жилых домов, каждый из которых р…
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
192 м²
€ 90,931
Продается отличный двухэтажный дом в д. Дубровка, с аккуратным ремонтом. Дом жило…
Коттедж
Колодищи, Беларусь
192 м²
€ 186,408
Продается Коттедж в аг. Колодищи (Полигон) на 15 сотках в 9км от Минска. Пирог дома:&nb…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
283 м²
€ 809,282
Продается уникальный VIP комплекс для жизни и бизнеса, поселок Опытный, Боровляны. 5 км от М…
Дом
Юхновка, Беларусь
207 м²
€ 245,513
Современный монументальный 2-этажный дом с цоколем, построенный из красного кирпича, о…
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
177 м²
€ 363,722
Предлагаем вашему вниманию новый современный коттедж премиум- класса, полностью готовый к кр…
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
400 м²
€ 681,980
Коттедж
Лесковка, Беларусь
107 м²
€ 104,479
Цена снижена радикально! Продается коттедж рядом с Минском-70% готовности (общая…
Коттедж
Лошанский сельский Совет, Беларусь
391 м²
€ 377,362
Продается отличный дом в живописном месте. 12 км. от МКАД. Рядом лес, водоем. 100% готовност…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
261 м²
€ 168,222
Продается полностью готовый к проживанию котедж с гаражом и баней в коттеджной застройке в ц…
Дом
Боровляны, Беларусь
343 м²
€ 363,722
Продаётся готовый для жизни дом в каттеджной застройке п.Боровляны. Современный свежий ремон…
Коттедж
Дроздово, Беларусь
1 000 м²
€ 445,560
Продаётся недостроенный коттедж (можно под сдачу офиса) 3уровня и подвал - земельный участок…
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
299 м²
€ 391,002
Комфортный дом в живописном месте ! Все коммуникации. Дом имеет три уровня: 2 жилых эта…
Коттедж
Юхновка, Беларусь
184 м²
€ 177,314
&…
Дом
Колодищи, Беларусь
176 м²
€ 79,110
Продается уютный, стильный коттедж 176,4 м2 для полноценной загородной жизн…
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
119 м²
€ 41,737
Продается уютный и теплый дачный дом, с возможностью круглогодичного проживания, находящийся…
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
102 м²
€ 47,284
Продаётся дача в с/т Нива-2002, всего в 12 км от МКАД, 4 км. от г.Заславль, 6,61 соток. Жив…
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
101 м²
€ 22,733
Продается дачный дом в СТ "Трактор-Колоницы". Дом бревенчатый, об…
Коттедж
Заславль, Беларусь
411 м²
€ 290,978
Древность города, постоянное ощущение истории, чистейший воздух и все блага цивилизации. Доб…
Дом
Боровляны, Беларусь
321 м²
€ 227,327
Продается дом в центре Боровлян! Предлагаем хороший торг! Кладка дома выполнена в 2 ки…
Коттедж
Марьяливо, Беларусь
291 м²
€ 726,535
Продается двух уровневый коттедж в живописном месте элитной застройки КИЗ Марьяливо, 8.9км. …
Коттедж
Колодищи, Беларусь
211 м²
€ 208,231
Продается коттедж в аг.Колодищи (Московское направление, 8 км от МКАД) Коттедж в аг.Колодищи…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
383 м²
€ 500,118
Уютный коттедж с развитой инфраструктурой с большой террасой ✅Коттедж 383.1 м2 жилой, все ко…
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
134 м²
€ 190,863
Уютный, современный, новый дом в Заславле! Продается абсолютно новый, уютный, компактный дом…
Дом
Тарасово, Беларусь
756 м²
€ 254,606
Здание двухэтажное с подвалом. Лучшее расположение в Тарасово, в окружении прекрасных соседе…
Коттедж
Крупица, Беларусь
176 м²
€ 254,606
Продам жилой коттедж с баней в экологически чистом агрогородке Крупица (17 км от МКАД) по Сл…
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
107 м²
€ 40,919
с/т Купалинское. Возле д. Боровцы и д. Чертяж Боровлянского с/с Дом со всеми удобствами для …
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
189 м²
€ 45,011
Продается дача, рядом с Юхновским биологическим заказником. 18 км от Минска, Московское…
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
117 м²
€ 36,372
Продаётся замечательная Дача в СТ "Родник Соломореченский" удобная планировка, хор…
Дом
Тарасово, Беларусь
288 м²
€ 809,282
Современный жилой дом по индивидуальному проекту с великолепным панорамным видом в живописно…
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Параметры недвижимости в Минский район, Беларусь
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