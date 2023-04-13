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Колодищанский сельский Совет
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Колодищи
71
Боровлянский сельский Совет
48
Ждановичский сельский Совет
32
Острошицко-Городокский сельский Совет
28
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Боровляны
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Коттедж
Сёмково, Беларусь
1 105 м²
€ 1,227,563
Продается жилой комплекс, состоящий из двух отдельностоящих жилых домов, каждый из которых р…
Коттедж
Колодищи, Беларусь
192 м²
€ 186,408
Продается Коттедж в аг. Колодищи (Полигон) на 15 сотках в 9км от Минска. Пирог дома:&nb…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
283 м²
€ 809,282
Продается уникальный VIP комплекс для жизни и бизнеса, поселок Опытный, Боровляны. 5 км от М…
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
400 м²
€ 681,980
Коттедж
Лесковка, Беларусь
107 м²
€ 104,479
Цена снижена радикально! Продается коттедж рядом с Минском-70% готовности (общая…
Коттедж
Лошанский сельский Совет, Беларусь
391 м²
€ 377,362
Продается отличный дом в живописном месте. 12 км. от МКАД. Рядом лес, водоем. 100% готовност…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
261 м²
€ 168,222
Продается полностью готовый к проживанию котедж с гаражом и баней в коттеджной застройке в ц…
Коттедж
Дроздово, Беларусь
1 000 м²
€ 445,560
Продаётся недостроенный коттедж (можно под сдачу офиса) 3уровня и подвал - земельный участок…
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
299 м²
€ 391,002
Комфортный дом в живописном месте ! Все коммуникации. Дом имеет три уровня: 2 жилых эта…
Коттедж
Юхновка, Беларусь
184 м²
€ 177,314
&…
Коттедж
Заславль, Беларусь
411 м²
€ 290,978
Древность города, постоянное ощущение истории, чистейший воздух и все блага цивилизации. Доб…
Коттедж
Марьяливо, Беларусь
291 м²
€ 726,535
Продается двух уровневый коттедж в живописном месте элитной застройки КИЗ Марьяливо, 8.9км. …
Коттедж
Колодищи, Беларусь
211 м²
€ 208,231
Продается коттедж в аг.Колодищи (Московское направление, 8 км от МКАД) Коттедж в аг.Колодищи…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
383 м²
€ 500,118
Уютный коттедж с развитой инфраструктурой с большой террасой ✅Коттедж 383.1 м2 жилой, все ко…
Коттедж
Крупица, Беларусь
176 м²
€ 254,606
Продам жилой коттедж с баней в экологически чистом агрогородке Крупица (17 км от МКАД) по Сл…
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
246 м²
Цена по запросу
Продаётся усадебный дом премиум-класса 100% готовности с вспомогательными постройками. Распо…
Коттедж
Ратомка, Беларусь
237 м²
€ 245,513
СРОЧНО!!! ПРОДАЕТСЯ ДОБРОТНЫЙ 3-УРОВНЕВЫЙ КИРПИЧНЫЙ ДОМ, С ШИКАРНЫМ БАННЫМ КОМПЛЕКСОМ, …
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
246 м²
€ 409,188
Продаётся усадебный дом премиум-класса 100% готовности с вспомогательным…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
409 м²
€ 504,665
Удачное место расположение, рядом с Минском ! Уютный комфортабельный коттедж. Об…
Коттедж
Дроздово, Беларусь
353 м²
€ 536,491
В продаже большой, просторный и светлый дом с гаражом на 2 машины, расположенный в д. Дроздо…
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
596 м²
€ 1,045,702
Энергоэффективный, качественный коттедж с навесом, гаражом, террасами, спа Просторный коттед…
Коттедж
Сёмково, Беларусь
294 м²
€ 263,699
СРОЧНО! 10 минут езды до пр. Победителей. Одно из лучших мест в Семково с красивым видом на …
Коттедж
Атолино, Беларусь
310 м²
€ 381,909
Продается великолепный коттедж с отличным ремонтом и бассейном в ближайшем пригороде Минска,…
Коттедж
Юхновка, Беларусь
207 м²
€ 300,071
Энергоэффективный, современный, коттедж с навесом, террасой - 207 м2 по снб, + отдельно стоя…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
428 м²
€ 500,118
Описание Местоположение Дом находится в 5 км от Минской кольцевой дороги в северо-восточном …
Коттедж
Колодищи, Беларусь
197 м²
€ 209,140
Продаётся отличный коттедж премиум-класса с земельным участком 11 соток в аг.Колодищи, ул.Са…
Коттедж
Ратомка, Беларусь
257 м²
Цена по запросу
Если вы хотите жить недалеко от Минска в экологически чистом и красивом месте, дышать с…
Коттедж
Сеница, Беларусь
253 м²
€ 345,536
Дом расположен в очень выгодном месте: рядом строится метро, начинается строительство …
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
380 м²
€ 431,920
Продается дом в живописном месте (рядом с Заславским водохранилищем) Отличное месторасположе…
Коттедж
Лошанский сельский Совет, Беларусь
326 м²
€ 395,548
Продается VIP-усадьба Куты, 15 км от МКАД по Молодечненскому направлению. Усадьба занимает у…
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Параметры недвижимости в Минский район, Беларусь
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