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Дома в Миловидский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом с гаражом, с садом, с баней в Миловиды, Беларусь
Дом с гаражом, с садом, с баней
Миловиды, Беларусь
Площадь 129 м²
€21,780
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Параметры недвижимости в Миловидский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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