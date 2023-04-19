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Купить квартиру в Межевский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Юрцево, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Юрцево, Беларусь
3 Количество комнат 64 м² 2/2 Этаж
€ 5,922
Three-room квартира2/2 этажного the brick house, the area 63.5/43.3/9.3 м², the …

Параметры недвижимости в Межевский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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