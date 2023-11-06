Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Михановичский сельский Совет
  5. Пентхаусы

Пентхаусы в Михановичский сельский Совет, Беларусь

Пентхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом в Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Городокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
Продается добротная дача в СТ «Теплоэнергетик», рядом с д. Выдричи. Минская обл., Молодечнен…
€6,061
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 91 м²
Этаж 13/16
Продажа 3-комнатной квартиры в современном новом жилом доме по улице Притыцкого,  д.113, в ш…
€130,539
Квартира 4 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Малорита, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 65 м²
Этаж 3/5
4-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Советская, 1975 г.п., 3 / 5 панель, 66,3 / 65,2 / 46,…
€25,036
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь в Лида, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Лида, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 1/5
Продаётся 2-х комнатная квартира на Космонавтов. Квартира расположена на 1-м этаже 5-ти этаж…
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 6/25
Успей купить уютную двухкомнатную квартиру в доме Нью-Йорк, квартал Северная Америка. Сдача …
€48,523
Квартира 2 комнаты в центре города в Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты в центре города
Брест, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/2
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Карла Маркса, 1949 г.п., 1 / 2 кирпич, 44,1 / 44,1 / 31,…
€65,269
Квартира 4 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 81 м²
Этаж 1/9
Продается 4-комнатная квартира (ул. Жудро, 31)
€74,594
Квартира 3 комнаты с домофоном в Малорита, Беларусь
Квартира 3 комнаты с домофоном
Малорита, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 49 м²
Этаж 4/5
3-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Лермонтова, 1966 г.п., 4 / 5 кирпич, 50,4 / 48,9 / 35…
€21,166
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 2/9
Двухкомнатная квартира с ремонтом! Готовый вариант для жизни или сдачи в аренду!   Адрес – у…
€67,134
Квартира 1 спальня в Минск, Беларусь
Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 7/9
Предлагаем вам 2-ух комнатную квартиру площадью 49.6 м2 по ул. Ландера, 20 Квартира рас…
€54,920
Дом с мебелью, с гаражом, с садом в Лунненский сельский Совет, Беларусь
Дом с мебелью, с гаражом, с садом
Лунненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 81 м²
В продаже Дом с отдельной баней на берегу реки Неман. Местоположение: Гродненская область, М…
€32,635
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 36 м²
Этаж 6/19
В продаже стильная  2-комнатная квартира по адресу: ул. Брилевская, 31. Узаконенная планиров…
€74,500

Параметры недвижимости в Михановичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти