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Коттеджи в Михановичский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж в Михановичи, Беларусь
Коттедж
Михановичи, Беларусь
Площадь 227 м²
€ 243,930

Параметры недвижимости в Михановичский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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