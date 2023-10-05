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Жильё в Михалишковский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом с прудом на участке в Михалишковский сельский Совет, Беларусь
Дом с прудом на участке
Михалишковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Уникальная возможность приобрести дом в прекрасной тихой деревне на берегу реки в заповедник…
€4,664

Параметры недвижимости в Михалишковский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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