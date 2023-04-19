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Купить дом в Межанский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Межанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Межанский сельский Совет, Беларусь
82 м²
€ 59,407
В продаже комплекс домов в одном из самых живописных мест Беларуси – На…
Домв Межанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Межанский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 10,069
Продаётся хутор с земельным участком 25 соток с домом вблизи озера "Дрисвяты" в ун…

Параметры недвижимости в Межанский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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