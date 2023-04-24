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Коттеджи в Мясотский сельский Совет, Беларусь

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6 объектов найдено
Коттедж в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Мясотский сельский Совет, Беларусь
135 м²
€ 153,201
Двухуровневый дом из лафета на берегу Вилии Адрес: д. Слободка ❤️ Готовый двухэтажный дом в …
Коттедж в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Мясотский сельский Совет, Беларусь
266 м²
€ 90,028
Мечтали о собственном доме возле живописного лесопарка? О доме, где Вы с родными могли бы по…
Коттедж в Выверы, Беларусь
Коттедж
Выверы, Беларусь
286 м²
€ 58,126
Продается трехэтажный коттедж! Адрес: д.Выверы, ул. Мира ⭕️ О Вашем будущем доме: - На участ…
Коттедж в Выверы, Беларусь
Коттедж
Выверы, Беларусь
304 м²
€ 90,119
Продаётся шикарный дом 300 кв.м., в Молодечненском районе, готовый полностью для проживания …
Коттедж в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Мясотский сельский Совет, Беларусь
152 м²
€ 117,154
      Продаётся агроусадьба Загорское в 47 км. от МКАД.  ✔️ Отличные под…
Коттедж в Выверы, Беларусь
Коттедж
Выверы, Беларусь
304 м²
€ 121,660
Продаётся шикарный дом 300 кв.м., в Молодечненском районе, готовый полностью для проживания …

Параметры недвижимости в Мясотский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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