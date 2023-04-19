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Купить дом в Мядельский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Коттеджв Мядельский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Мядельский сельский Совет, Беларусь
652 м²
€ 1,235,737
Продается уникальный  жилой комплекс, состоящий из двух отдельностоящих жилых домов, ка…
Домв Мядельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мядельский сельский Совет, Беларусь
40 м²
€ 15,561
Продается дом на в д. Тимошковщина, 140 км от МКАД по Мядельскому направлению. Участок 11 со…

Параметры недвижимости в Мядельский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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