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Купить коттедж в Мядельский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттеджв Мядельский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Мядельский сельский Совет, Беларусь
652 м²
€ 1,235,737
Продается уникальный  жилой комплекс, состоящий из двух отдельностоящих жилых домов, ка…

Параметры недвижимости в Мядельский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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