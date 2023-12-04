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Жильё в Можейковский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Можейковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Можейковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 41 м²
Продается жилой дом в агрогородке Скрибовцы Щучинского района, общей площадью 40,5м2.  Две б…
€5,979
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Параметры недвижимости в Можейковский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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