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Дома в Мазоловский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом с садом, с камином в Мазоловский сельский Совет, Беларусь
Дом с садом, с камином
Мазоловский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Продаётся дача в СТ "Косолапинка". Обособленное место. 1 сосед. Дом капитальный, с возможнос…
€16,974

Параметры недвижимости в Мазоловский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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