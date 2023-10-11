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Квартиры в Мазоловский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Должа, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Должа, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Этаж 2/2
Местоположение уникальное! Благодаря хорошему экологическому фактору- это прекрасное место д…
€10,939

Параметры недвижимости в Мазоловский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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