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Купить дом с бассейном в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Коттеджв Тюхиничи, Беларусь
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
166 м²
€ 121,583
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Жилой до…
Коттеджв Тюхиничи, Беларусь
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
382 м²
€ 162,111
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Домв Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
202 м²
€ 123,835
ЛОТ 3682. Жилой дом мансардного типа с террасой, построенный из газосиликатных блоков, облиц…
Домв Тюхиничи, Беларусь
Дом
Тюхиничи, Беларусь
166 м²
€ 121,583
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Жилой до…

Параметры недвижимости в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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