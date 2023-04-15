Купить дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь

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75 объектов найдено
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Дом
Тюхиничи, Беларусь
186 м²
€ 87,360
Жилой дом в Брестском р-не. 2013 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 195,9 кв.м, общ.- 185,8 кв…
Дом
Скоки, Беларусь
29 м²
€ 13,239
Садовый домик в Брестском р-не. 1990 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 28,6 кв.м. 1 комната. Стен…
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
235 м²
€ 126,086
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
166 м²
€ 121,583
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Жилой до…
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
268 м²
€ 123,385
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Продаетс…
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
382 м²
€ 162,111
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
29 м²
€ 13,239
Лот 7016. В продаже дачный домик с террасой в садовом товариществе за Клейниками в живописно…
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
47 м²
€ 13,059
Лот 7005. Дачный домик мансардного типа площадью 47,2 м.кв. Дом из г/с блока и оштукатурен. …
Дом
Тюхиничи, Беларусь
235 м²
€ 126,086
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
6 м²
€ 3,602
Садовый домик в Брестском р-не. 2002 г.п. 1 этаж. Общ.- 5,6 кв.м. 1 комната. Стены: материал…
Дом
Скоки, Беларусь
36 м²
€ 13,509
Лот 6934. В продаже дачный домик с мансардой 1998 года постройки в садовом товариществе рядо…
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
63 м²
€ 49,534
Лот 6830. В продаже жилой одноэтажный дом 2015 года постройки общей площадью 63,4 кв.м в Мот…
Дом
Скоки, Беларусь
118 м²
€ 26,118
Лот 6619. Если планируете приобрести дачу с большим участком и хорошим расположением, то это…
Дом
Скоки, Беларусь
17 м²
€ 13,509
Садовый домик в Брестском р-не. 2015 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 17,0 кв.м, общ.- 17,0 кв.м. 1 ко…
Дом
Большие Мотыкалы, Беларусь
65 м²
€ 49,534
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
37 м²
€ 19,814
Дачный дом жилого типа в Брестском р-не. 2000 г.п. 1 этаж. Общ.- 37,0 кв.м. 1 комнат. Стены:…
Дом
Тюхиничи, Беларусь
80 м²
€ 53,947
Жилой дом в Брестском р-не. 1969 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 79,8 кв.м, общ.- 79,8 кв.м, жил.- 46…
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
264 м²
€ 92,764
Дом под чистовую отделку в Брестском р-не. 2014 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 305,8 кв.м,…
Дом
Тюхиничи, Беларусь
269 м²
€ 117,080
Жилой дом в г.Бресте. 1998 г.п. 2 этажа, мансарда, цокольный этаж. Общ.СНБ - 336,3 кв.м, общ…
Дом
Тюхиничи, Беларусь
251 м²
€ 88,260
Лот 6711. Отличный недорогой дом в ближайшем пригороде в направлении Тюхинич в 3 км от грани…
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
153 м²
€ 130,589
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Жилой до…
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
18 м²
€ 10,807
Лот 6567. В продаже участок с небольшим дачным домиком за Скоками. Домик выполнен из блоков,…
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
98 м²
€ 35,124
Дачный дом жилого типа в Брестском р-не. 2021 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 98,2 кв.м, об…
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
98 м²
€ 35,124
Дачный дом жилого типа в Брестском р-не. 2021 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 98,2 кв.м, об…
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
160 м²
€ 225,154
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Дом
Скоки, Беларусь
31 м²
€ 10,627
Садовый домик в Брестском р-не. 1982 г.п. 1 этаж. Общ.- 30,6 кв.м. 2 комнаты. Стены: материа…
Дом
Скоки, Беларусь
35 м²
€ 22,425
Садовый домик в Брестском р-не. 1991 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 35,4 кв.м. 2 комнаты. Стен…
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
202 м²
€ 123,835
ЛОТ 3682. Жилой дом мансардного типа с террасой, построенный из газосиликатных блоков, облиц…
Дом
Скоки, Беларусь
265 м²
€ 85,559
Покупая этот объект- Вы не платите агентству комиссию! Продаём новый жилой дом в ближайшем о…
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
43 м²
€ 22,515
Лот 6413. В продаже дом с большим участком в 34,17 соток в деревне Мотыкалы. Дом деревянный,…
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Параметры недвижимости в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
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