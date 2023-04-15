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Купить коттедж с бассейном в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттеджв Тюхиничи, Беларусь
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
166 м²
€ 121,583
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Жилой до…
Коттеджв Тюхиничи, Беларусь
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
382 м²
€ 162,111
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…

Параметры недвижимости в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь

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